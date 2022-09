Si riaccende il conflitto in Nagorno-Karabakh | scontri al confine tra militari armeni e azeri Yerevan chiede aiuto a Putin

(Di martedì 13 settembre 2022) Siilin, con il governo armeno che denuncia una nuova offensiva deidell’Azerbaigian nei territori contesitra i due Paesi.si sono registrati al, con i ministeri della Difesa die Baku che si accusano a vicenda per questa ennesima offensiva in una guerra a bassa intensità che dura ormai da più di 30 anni. E il governo armeno ha contattato il Cremlinondo sostegno a Vladimir, suo partner nell’area, considerando che l’esecutivo azero può vantare il supporto, anche militare, della Turchia. Nelle violenze esplose in particolare nelle regioni di Dashkesan, Lachin e Kalbajar, sottoposte a un intenso fuoco da parte delle unità dell’esercito ...

fattoquotidiano : Si riaccende il conflitto in Nagorno-Karabakh: scontri al confine tra militari armeni e azeri. Blinken: “Non c’è so… -

Focus on Africa

di Redazione Esteri Siilpiù lungo ereditato dalla fine dell'Urss, per la regione contesa del Nagorno - Karabakh. Colloqui anche con Macron e Blinken per sollecitare "risposta adeguata" da parte della ...Addis Abeba , 25. Si riaccendono gli scontri in Etiopia tra il governo e il Fronte di liberazione del popolo del Tigray (Tplf): le autorità di Addis Abeba hanno accusato i ribelli di avere lanciato ... Etiopia. La tregua non tiene, si riaccende il conflitto nel Tigray Riduzione dei consumi energetici di 3-4 ore al giorno, abbassamento della domanda e tetto ai ricavi: Bruxelles si appresta a varare un pacchetto di misure per contrastare l'emergenza energetica ...Si riaccende il conflitto più lungo ereditato dalla fine dell’Urss, per la regione contesa del Nagorno-Karabakh. Colloqui anche con Macron e Blinken per sollecitare «risposta adeguata» da parte della ...