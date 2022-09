Si perde nei sentieri di Carona | turista recuperato dall’elicottero Drago82

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 settembre 2022). Intervento dei Vigili del Fuoco martedì sera, 13 settembre, in alta Valle Brembana, per soccorrere undisorientato che aveva perso il sentiero e non sapeva più in che direzione muoversi. Le operazioni del Nucleo speleo-alpino-fluviale sono scattate poco prima delle 19 in territorio di, ed è stato attivato anche l’elicottero “” da Varese e i droni. L’intervento è stato risoltoche ha individuato subito la persona in mezzo ad un lago in secca. Sano e salvo, ilè statodal personale del “” che lo ha lasciato in una piazzola dove i vigili del fuoco lo hanno scortato fino al parcheggio dove aveva lasciato l’auto.