anteprima24.it

... edizione appena, che ha fatto registrare un incasso di 590.000 euro con 25.000 biglietti ... Sul tavolo anche i rapporti con il Romaeuropa Festival, giunto quest'anno alla suaedizione e ...Si èun'oretta fa la quarta giornata deiGiochi Nazionali Estivi Special Olympics di Torino 2022: su tutti i campi gara e al Villaggio Olimpico del PalaVela è andata in scena una vera e ... Si è conclusa la XXXVII rassegna di “Teatro dei Barbuti”: bilancio e anticipazioni Il messaggio di Papa Francesco ai giovani in vista della Gmg di Lisbona: "In questo bellissimo periodo della vostra vita, andate avanti, non rimandate ciò che lo Spirito può compiere in voi! Di cuore ...