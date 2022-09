Sfattoria degli Ultimi | “Da Tar stop abbattimenti fino 4 ottobre”

Leggi su italiasera

(Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) –, “sospesi glidei suinial 4”. L’ordinanza del Tar è stata pubblicata oggi. “Il tribunale ha dovuto, infatti, fissare una nuova udienza in Camera di consiglio per consentire alla Regione Lazio, non costituita, di depositare eventuali memorie nel rispetto dei termini processuali” dice Angelita Caruocciolo, avvocato difensore della. “Il profilo positivo che si coglie è che, a distanza di 4 settimane dal provvedimento monocratico favorevole alla sospensione, il collegio ha ritenuto evidentemente che lo scenario non è mutato e che persistono i motivi di pregiudizio irreparabile per la vitaanimali ma al contempo di assenza di ...