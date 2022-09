Serie C 2022/23: Goleada del Vicenza contro il Lecce. Il Novara pareggia sul finale, 1-1 al Silvio Piola (Di martedì 13 settembre 2022) Dieci i match giocati alle 21 e valevoli per la terza giornata di Serie C, Girone A 2022/23. Il Novara si pone in cima alla classifica, Mantova unico club ancora a zero punti. Goleada del Vicenza al Lecco, termina 4-0 la sfida del Romeo Menti. A sbloccare il match la rete di Ferrari, al nono minuto. E’ sempre l’attaccante numero 9 a firmare il raddoppio al 61esimo. Stroppa e Greco vanno poi a completare il tabellino dei marcatori tra le fila biancorosse. Termina 2-3 la sfida tra il Trento e l’SG City Nova grazie alla rimonta degli ospiti: primo tempo terminato su un doppio vantaggio per i padroni di casa grazie alle reti di Belcastro e Saporetti. Sono poi le reti di Fall al 51esimo, Farabegoli dieci minuti più tardi e Anastasia al 68esimo a regalare i tre punti ai campani. La Pro Patria domina la ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Dieci i match giocati alle 21 e valevoli per la terza giornata diC, Girone A/23. Ilsi pone in cima alla classifica, Mantova unico club ancora a zero punti.delal Lecco, termina 4-0 la sfida del Romeo Menti. A sbloccare il match la rete di Ferrari, al nono minuto. E’ sempre l’attaccante numero 9 a firmare il raddoppio al 61esimo. Stroppa e Greco vanno poi a completare il tabellino dei marcatori tra le fila biancorosse. Termina 2-3 la sfida tra il Trento e l’SG City Nova grazie alla rimonta degli ospiti: primo tempo terminato su un doppio vantaggio per i padroni di casa grazie alle reti di Belcastro e Saporetti. Sono poi le reti di Fall al 51esimo, Farabegoli dieci minuti più tardi e Anastasia al 68esimo a regalare i tre punti ai campani. La Pro Patria domina la ...

