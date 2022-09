Serie A, salta un’altra panchina: arriva l’esonero per il grande allenatore (Di martedì 13 settembre 2022) salta un’altra panchina storica, i risultati deludenti non corrispondono al grosso investimento fatto, c’è già il sostituto PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In Serie A continuano a saltare le panchine più inaspettate, l’inizio di campionato intricato ha portato risultati importati per alcune e una Serie di disastri per altre, le difficoltà sembrano essere Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 13 settembre 2022)storica, i risultati deludenti non corrispondono al grosso investimento fatto, c’è già il sostituto PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM InA continuano are le panchine più inaspettate, l’inizio di campionato intricato ha portato risultati importati per alcune e unadi disastri per altre, le difficoltà sembrano essere Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

RadioSportiva : Salta la seconda panchina in serie A. Dopo l'esonero di Mihajlovic anche il Monza di Berlusconi cambia allenatore.… - Viper_Nua : @enrigoletto @mauromele79 @antidisfattista @RadioCRC_Napoli Non oso nemmeno dirti che è scoordinato e quando salta… - notizie_milan : Salta la panchina di un club di Serie A! - laziopress : Serie A, salta un’altra panchina: ecco quale - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Salta un'altra panchina in Serie A e un ex allenatore della #Fiorentina potrebbe tornare alla ribalta #Monza https://t… -