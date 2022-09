Serie A, gli squalificati dopo la sesta giornata: le decisioni del Giudice Sportivo (Di martedì 13 settembre 2022) Il Giudice Sportivo ha emanato i verdetti sugli squalificati del prossimo turno di campionato: tutte le decisioni sulla Serie A Il Giudice Sportivo di Serie A ha emanato i verdetti sugli squalificati in seguito alla sesta giornata di campionato. CALCIATORI ESPULSI: Cuadrado, Fazio, Akpa Akpro, Leao, Igor, Tressoldi, Milik (una giornata). ALLENATORI ESPULSI: Allegri, Giampaolo, Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Ilha emanato i verdetti suglidel prossimo turno di campionato: tutte lesullaA IldiA ha emanato i verdetti sugliin seguito alladi campionato. CALCIATORI ESPULSI: Cuadrado, Fazio, Akpa Akpro, Leao, Igor, Tressoldi, Milik (una). ALLENATORI ESPULSI: Allegri, Giampaolo, Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ducciosiena : RT @ZanAlessandro: Giorgia Meloni è ossessionata dalle famiglie omogenitoriali. Famiglie con due madri o due padri semplicemente esistono g… - NkenchorS : RT @DiMarzio: #SerieA | Gli squalificati in vista della 7ª giornata - Vimal2777 : RT @SballoTourette_: Dati aggiornati al 13 Settembre 2022. Prendono in considerazione i risultati dei Big Match di Serie A (a partire da Ma… - dreamerxfangirl : RT @dreamerxfangirl: per tutti gli amanti di #everwood ???? Io ho una fanpage sulla serie, se vi va seguitemi! mi farebbe piacere! https://… - dreamerxfangirl : per tutti gli amanti di #everwood ???? Io ho una fanpage sulla serie, se vi va seguitemi! mi farebbe piacere!… -