Serie A 2022/2023, il giudice sportivo: Giampaolo (2 turni), Allegri, Spalletti e Baroni squalificati (Di martedì 13 settembre 2022) Sette calciatori squalificati e quattro allenatori fermati. Un giudice sportivo sostanzioso quello della sesta giornata di Serie A. Squalifica di due giornate per l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo "per avere rivolto al direttore di gara plurime espressioni insultanti". Squalifica di un turno con ammenda di 15.000 euro per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri per "espressioni ingiuriose" e per aver "espresso offese generiche verso la classe arbitrale". Un turno per Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, dopo l'espulsione con lo Spezia. Una "espressione blasfema" per Marco Baroni (Lecce), squalificato per un turno. Solo ammonizione con diffida per Maurizio Sarri dopo il "gesto irrispettoso nei confronti di un componente della ...

