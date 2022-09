Semaforo verde del Senato al decreto Aiuti bis da 17 miliardi (Di martedì 13 settembre 2022) AGI - Via libera del Senato al dl Aiuti bis, il provvedimento varato dal governo ad agosto che contiene misure per un valore complessivo di 17 miliardi di euro per il sostegno delle imprese e delle famiglie. Dopo giorni di trattative, si è trovata l'intesa sulla riformulazione del superbonus per l'edilizia, ma molte altre sono le novità introdotte: dagli insegnanti allo smart working al Copasir provvisorio. Il provvedimento da giovedì prossimo sarà al vaglio della Camera dei Deputati per il via libera definitivo. Le novità più importanti Queste alcune delle principali norme approvate dall'Assemblea di Palazzo Madama: Superbonus: la responsabilità dei cedenti crediti fiscali scatterà solo in presenza di dolo o colpa grave. In ogni caso, per i crediti maturati prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di ... Leggi su agi (Di martedì 13 settembre 2022) AGI - Via libera delal dlbis, il provvedimento varato dal governo ad agosto che contiene misure per un valore complessivo di 17di euro per il sostegno delle imprese e delle famiglie. Dopo giorni di trattative, si è trovata l'intesa sulla riformulazione del superbonus per l'edilizia, ma molte altre sono le novità introdotte: dagli insegnanti allo smart working al Copasir provvisorio. Il provvedimento da giovedì prossimo sarà al vaglio della Camera dei Deputati per il via libera definitivo. Le novità più importanti Queste alcune delle principali norme approvate dall'Assemblea di Palazzo Madama: Superbonus: la responsabilità dei cedenti crediti fiscali scatterà solo in presenza di dolo o colpa grave. In ogni caso, per i crediti maturati prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di ...

