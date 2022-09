Sei vendicativo? Non dipende da te ma dal tuo segno!

Leggi su formatonews

(Di martedì 13 settembre 2022) Vediamo insieme per quali segni dello zodiaco si è maggiormente vendicativi per quello che ci succede nella nostra vita. Anche oggi vi vogliamo far passare qualche momento di break in modo alternativo, indicandovi quindi quali segni hanno questa particolare caratteristica molto spiccata, ovvero l’essere vendicativi. (pixabay)Come sempre vi ricordiamo cheanche dal nostro modo di comportarci e non tutto è già segnato dalle stelle, quindi scopriamo per oggi quali sono quelli maggiormente vendicativi, magari ci siamo anche noi. Iniziamo dicendo che molto spesso se ci capitano situazioni particolari bisogna cercare di capire tutti e di andare avanti perchè potremmo perdere del tempo e delle energie, ma non tutti i segni sono uguali, iniziamo quindi dallo Scorpione. Hanno una sorta di libro dove si annotano tutto quello che succede nelle loro ...