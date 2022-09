Segregata in casa da 22 anni, la 67enne ai carabinieri: “Davvero siete qui per liberarmi? Schiaffi e insulti se parlavo senza permesso” (Di martedì 13 settembre 2022) “Ma Davvero siete venuti qui per liberarmi?”. Così ha detto la 67enne Segregata in casa per 22 anni alle forze dell’ordine, arrivate per portarla via. Lo racconta proprio uno degli investigatori a Il Corriere della Sera. “Io in questo posto non voglio più starci”. I carabinieri l’hanno trovata in uno stato di terrore e all’inizio non voleva parlare. Quando ha capito che Davvero i carabinieri erano lì per lei, è scoppiata “in un pianto liberatorio”. Era tenuta in stato di prigionia all’interno di un casolare nel borgo di casalciprano, vicino a Campobasso. La donna è rimasta vedova nel 1995. Da allora si era trasferita con fratello e cognata: all’inizio una convivenza nei limiti della norma, poi la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) “Mavenuti qui per?”. Così ha detto lainper 22alle forze dell’ordine, arrivate per portarla via. Lo racconta proprio uno degli investigatori a Il Corriere della Sera. “Io in questo posto non voglio più starci”. Il’hanno trovata in uno stato di terrore e all’inizio non voleva parlare. Quando ha capito cheerano lì per lei, è scoppiata “in un pianto liberatorio”. Era tenuta in stato di prigionia all’interno di un casolare nel borgo dilciprano, vicino a Campobasso. La donna è rimasta vedova nel 1995. Da allora si era trasferita con fratello e cognata: all’inizio una convivenza nei limiti della norma, poi la ...

