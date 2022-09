Scuola – Tornano ‘Le avventure della smagliante Ada’, il volume che chiude la trilogia a fumetti (Di martedì 13 settembre 2022) Anche quest’anno la campanella che dà inizio al nuovo anno scolastico annuncia il ritorno della smagliante Ada, con il lancio del terzo capitolo della saga a fumetti “Le avventure della smagliante Ada”, che conclude la trilogia e che è stato presentato oggi presso la Fondazione Catella a Milano, durante un evento moderato dalla giornalista Laura Berti. Parte del più ampio progetto educativo-didattico “La smagliante Ada”, che dal 2020 accompagna i bambini e i ragazzi a conoscere e sperimentare cosa significa costruire una società inclusiva dove ciascuno si senta accolto nella sua unicità, il terzo volume della trilogia continua a raccontare le avventure di Ada, la ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) Anche quest’anno la campanella che dà inizio al nuovo anno scolastico annuncia il ritornoAda, con il lancio del terzo capitolosaga a“LeAda”, che conclude lae che è stato presentato oggi presso la Fondazione Catella a Milano, durante un evento moderato dalla giornalista Laura Berti. Parte del più ampio progetto educativo-didattico “LaAda”, che dal 2020 accompagna i bambini e i ragazzi a conoscere e sperimentare cosa significa costruire una società inclusiva dove ciascuno si senta accolto nella sua unicità, il terzocontinua a raccontare ledi Ada, la ...

