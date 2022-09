Scuola, prima campanella anche per il trasporto pubblico bergamasco: all’appello mancano 50 autisti (Di martedì 13 settembre 2022) Bergamo. La prima campanella è suonata lunedì mattina, 12 settembre. È suonata per 160 mila studenti bergamaschi, ma anche per il trasporto pubblico locale, che si affaccia al nuovo anno scolastico con una serie di punti interrogativi. Il primo è legato all’organico. “all’appello mancano una cinquantina di autisti – fa presente Emilio Grassi, direttore dell’Agenzia del trasporto pubblico locale della provincia di Bergamo -. Non sono pochi, ma al momento non risultano disservizi”. Durante la pandemia c’è chi ha lasciato il posto di lavoro: qualcuno è passato al trasporto merci, qualcun altro ha cambiato completamente settore. Tant’è che sul sito dell’Agenzia del trasporto ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 settembre 2022) Bergamo. Laè suonata lunedì mattina, 12 settembre. È suonata per 160 mila studenti bergamaschi, maper illocale, che si affaccia al nuovo anno scolastico con una serie di punti interrogativi. Il primo è legato all’organico. “una cinquantina di– fa presente Emilio Grassi, direttore dell’Agenzia dellocale della provincia di Bergamo -. Non sono pochi, ma al momento non risultano disservizi”. Durante la pandemia c’è chi ha lasciato il posto di lavoro: qualcuno è passato almerci, qualcun altro ha cambiato completamente settore. Tant’è che sul sito dell’Agenzia del...

