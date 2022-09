Scuola e caro energia, il ministro Bianchi: “Settimana corta? Solo se previsto dal piano didattico” (Di martedì 13 settembre 2022) Roma – La Settimana corta? ”Noi in sede di Consiglio dei ministri non ne abbiamo mai parlato. Io considero la Settimana corta importante se sta dentro un piano didattico e non come misura di risparmio energetico”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ospite di SkyTg24. ”Sono favorevole a ogni situazione che permetta alla Scuola, alle famiglie di ritrovarsi, sono contrario all’idea che poiché c’è una emergenza deve essere la Scuola la prima a pagare”, ha sottolineato. ”Abbiamo il 5% di cattedre scoperte, sono quelli che rinunciano o situazioni impreviste o malattia. Sono le supplenze che non vengono date da noi, perché quelle annuali noi le abbiamo assegnate dal 15 agosto mentre prima avveniva dal 1 ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 13 settembre 2022) Roma – La? ”Noi in sede di Consiglio dei ministri non ne abbiamo mai parlato. Io considero laimportante se sta dentro une non come misura di risparmio energetico”. Lo ha detto ildell’Istruzione Patrizioospite di SkyTg24. ”Sono favorevole a ogni situazione che permetta alla, alle famiglie di ritrovarsi, sono contrario all’idea che poiché c’è una emergenza deve essere lala prima a pagare”, ha sottolineato. ”Abbiamo il 5% di cattedre scoperte, sono quelli che rinunciano o situazioni impreviste o malattia. Sono le supplenze che non vengono date da noi, perché quelle annuali noi le abbiamo assegnate dal 15 agosto mentre prima avveniva dal 1 ...

