Scuola e caro energia | Bianchi | Settimana corta? Sì se in piano didattico

Roma, 13 set. (Adnkronos) - La Settimana corta? ''Noi in sede di Consiglio dei ministri non ne abbiamo mai parlato. Io considero la Settimana corta importante se sta dentro un piano didattico e non come misura di risparmio energetico''. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ospite di SkyTg24. ''Sono favorevole a ogni situazione che permetta alla Scuola, alle famiglie di ritrovarsi, sono contrario all'idea che poiché c'è una emergenza deve essere la Scuola la prima a pagare'', ha sottolineato.

