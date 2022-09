Scuola | cancellata la qualifica di “docente esperto” | resta l’incentivo economico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022)ladi ‘‘: lo prevede un emendamento al decreto legge Aiuti bis, che ha ottenuto il via libera delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Il tema, insieme al Superbonus, aveva provocato uno stallo in Senato. L’idea iniziale prevedeva di fornire 400 euro in più al mese – 5.650 euro? all’anno – a quegli insegnanti di ruolo che avessero superato un percorso formativo di tre anni con valutazione positiva. Nonostante la cancellazione della, tuttavia, la possibilità di “essere stabilmente incentivati, nell’ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva” per i docenti di ruolo. Il provvedimento era stato introdotto dall’articolo 39 del Decreto Aiuti Bis, nell’ambito ...