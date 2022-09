Scontro su Europa e Pnrr nel faccia a faccia Letta - Meloni

MariaLu91149151 : RT @Marchess86: È scontro tra @enricoletta e @giorgiameloni su Europa e migranti - marchess88 : Scontro tra @enricoletta e @giorgiameloni su Europa e migranti - Marchess86 : È scontro tra @enricoletta e @giorgiameloni su Europa e migranti - Roby15087997 : @DiegoFusaro Sicuro che volete negoziare ? Il tizio oltreoceano vuole lo scontro e voi europei gli state dando non… - frasisam : RT @PaoloBricco: La guerra. La mancata alleanza tecno-industriale fra Ucraina ed Europa nelle catene del valore. E l'impatto della crisi de… -

- Botta e risposta praticamente su tutti i temi della campagna elettorale. Posizioni divergenti sul ruolo dell'Italia in: 'Noi a testa alta a Bruxelles e nella Nato, il Pnrr va aggiornato' le parole della Meloni. 'Vogliamo un'Italia che conta, la replica Letta, non che pone veti con ...... sono seguiti incontri al calor bianco , con le delegazioni pronte alloe la trattativa a ... La nuova alleanza sulla privacy trae Stati Uniti risolverà i vecchi problemi Bruxelles e ... Scontro sul prezzo del gas. Salvini: "Colpa anche dell'Europa". Il Pd: "E' propaganda russa" - Salvini: La Ue dia ristori per le sanzioni alla Russia come per il covid - Salvini: La Ue dia ristori per le sanzioni alla Russia come per il covid Cronaca Caro bollette e lavoro Sale la preoccupazione Per ora solo un’impresa di ceramica e vetro ha chiesto la cassa integrazione . Ma i sindacati stanno avviando tavoli di confronto: Occorre interve ...Faccia a faccia al Corriere della Sera tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Scontro su PNRR, Ue e diritti. Le loro parole. Intanto Salvini punge l'alleata.