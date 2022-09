Scontro Blue Skye-Elliott, oggi l’udienza in Tribunale (Di martedì 13 settembre 2022) Con un ricorso d’urgenza, depositato alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, la società lussemburghese Blue Skye, ex socio di minoranza del fondo Elliott nella gestione del Milan, ha chiesto di bloccare la vendita del club rossonero a RedBird Capital di Gerry Cardinale, il cui closing è stato perfezionato a inizio L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 settembre 2022) Con un ricorso d’urgenza, depositato alla Sezione specializzata in materia di impresa deldi Milano, la società lussemburghese, ex socio di minoranza del fondonella gestione del Milan, ha chiesto di bloccare la vendita del club rossonero a RedBird Capital di Gerry Cardinale, il cui closing è stato perfezionato a inizio L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

furgeTX : RT @CalcioFinanza: #Milan, scontro Blue Skye-Elliott: oggi l’udienza in Tribunale a Milano. Ecco cosa chiede la società di Cerchione e D'Av… - carbpie : RT @CalcioFinanza: #Milan, scontro Blue Skye-Elliott: oggi l’udienza in Tribunale a Milano. Ecco cosa chiede la società di Cerchione e D'Av… - CalcioFinanza : #Milan, scontro Blue Skye-Elliott: oggi l’udienza in Tribunale a Milano. Ecco cosa chiede la società di Cerchione e… - bazziweb : @4ndr3453861899 @blue_heart_1611 @juventusfc @EASPORTSFIFA Lanregola non dice questo. Basta che ci sia un impatto s… - max_blue : RT @mimmomazzei: Scontro durissimo tra Letta e Conte. Conte li vuole tutti con il reddito di cittadinanza, Letta dipendenti pubblici. https… -