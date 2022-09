Scontri al confine tra Armenia e Azerbaigian | Yerevan | 49 soldati morti Telefonata con Mosca

(Di martedì 13 settembre 2022) Almeno 49armeni uccisi negli. E' il dato fornito stamattina dal premier armeno Pashinian in riferimento aglialcon l'. "Ma questa non è la cifra finale e ...

Almeno 49 soldati armeni uccisi negli. E' il dato fornito stamattina dal premier armeno Pashinian in riferimento aglialcon l'Azerbaigian. "Ma questa non è la cifra finale e le informazioni devono essere puntualizzate" ha aggiunto Pashinyan parlando al Parlamento della capitale armena, Yerevan. ...Una notte die, già in mattinata, il primo cessate - il - fuoco tra Armenia e Azerbaijan. Si riaccende il ... cioè la guerra che da quasi trent'anni insanguina quest'area dinella ...Nel 2020, la guerra tra Azerbaijan e Armenia si era conclusa con una tregua negoziata grazie all’aiuto della Russia. Da allora il rapporto tra i due paesi è sempre rimasto teso, nonostante i numerosi ...L’intervento immediato di Mosca sembra aver dato i suoi frutti visto che, dopo gli scontri armati, l’Azerbaigian e l’Armenia hanno ...