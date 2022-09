Scontri al confine con l’Azerbaigian, l’Armenia chiede aiuto alla Russia: la telefonata tra Putin e Yerevan – Il video (Di martedì 13 settembre 2022) Il Consiglio di sicurezza dell’Armenia ha deciso di chiedere aiuto alla Russia per l’aggravamento della situazione al confine con l’Azerbaigian. Lo rende noto il Consiglio dei ministri armeno, citato dall’agenzia russa Tass. «Abbiamo deciso di appellarci formalmente alla Federazione Russa al fine di attuare le disposizioni del Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza. Ci sarà anche un appello all’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Otsc) e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in relazione all’aggressione contro il nostro territorio sovrano», ha annunciato il gabinetto armeno. Da stanotte i due paesi si accusano a vicenda per gli Scontri al confine, che avrebbero provocato alcune ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) Il Consiglio di sicurezza delha deciso direper l’aggravamento della situazione alcon. Lo rende noto il Consiglio dei ministri armeno, citato dall’agenzia russa Tass. «Abbiamo deciso di appellarci formalmenteFederazione Russa al fine di attuare le disposizioni del Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza. Ci sarà anche un appello all’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Otsc) e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in relazione all’aggressione contro il nostro territorio sovrano», ha annunciato il gabinetto armeno. Da stanotte i due paesi si accusano a vicenda per glial, che avrebbero provocato alcune ...

