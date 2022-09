cmdotcom : Scontri a Marsiglia prima della sfida con l'Eintracht: tafferugli tra tifoserie, interviene la polizia… - cmdotcom : Scontri a #Marsiglia prima della sfida con l'Eintracht: tafferugli tra tifoserie, interviene la polizia… - LeBombeDiVlad : ???? Scontri a #Marsiglia prima della sfida contro il #Francoforte ??Gli avvenimenti #LeBombeDiVlad #LBDV #News - MichaoRossit : @Edorsi53 tra i teppisti tifosi del Liverpool a Napoli, quelli del Marsiglia a Londra,scontri tra quelli di Nizza e… -

SPORTFACE.IT

Tensione alta aper la sfida tra l'Olympique e l' Eintracht Francoforte , valida per la seconda giornata ... I primisono stati registrati già nella serata di ieri, in cui otto persone ...... il Nizza vince Ramsey Il Nizza , senza Ramsey e tifosi al seguito, a causa dei violenti... a - 3 da Psg e. Tolosa - Reims Il Tolosa di Montanier conquista un prezioso successo in ... Champions League, Marsiglia-Eintracht Francoforte ad alta tensione: 1.000 agenti in città Tensione alta a Marsiglia per la sfida tra l’Olympique e l’ Eintracht Francoforte, valida per la seconda giornata di Champions League. La prefettura della cittadina francese ha infatti deciso di schie ...Il Marsiglia di Igor Tudor vince in rimonta lo scontro di alta classifica con il Lille e aggancia di nuovo il PSG in vetta. Ospiti in vantaggio con Ismaily.