Sconto benzina e diesel | nuovo Decreto | proroga al 17 ottobre

(Di martedì 13 settembre 2022) Durerà fino al 17losu, dopo l’approvazione di uninterministeriale a firma Cingolani e Franco. Ilprevede infatti una nuovaal taglio delle accise, dopo che l’ultima contenuta neldel 31 agosto avevato lofino al 5. Esteso quindi di ulteriori due settimane il taglio di 30 centesimi al litro per, gpl e metano per autotrazione. Lototale continuerà a essere di circa 30,5 centesimi al litro per, considerando anche il risparmio sull’Iva, mentre per il metano sarà di circa ...

News24_it : Prezzo benzina e diesel, sconto sui carburanti fino al 17 ottobre - CdT_Online : +++ Fino al 17 ottobre taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione - laregione : Italia, sconto-benzina di 30 cts/litro ancora fino al 17 ottobre - ledicoladelsud : Prezzo benzina e diesel, sconto sui carburanti fino al 17 ottobre - lifestyleblogit : Prezzo benzina e diesel, sconto sui carburanti fino al 17 ottobre - -

Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per, diesel , gpl e metano per autotrazione. Lo rende noto il ministro Cingolani. Smart working per fragili e genitori con ...Si estende così ulteriomente il taglio di 30 centesimi al litro per, diesel, gpl e metano per autotrazione che scadeva il 5 ottobre. Lo, introdotto nel marzo 2022 per calmierare l'...Roma, 13 set. (askanews) - Il ministro dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione ecologica, Roberto ...(FERPRESS) – Roma, 13 SET – Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che pror ...