Sci, la Fisi nel caos. Flavio Roda si candida per il 4° mandato contro la legge: sfidanti pronti a fare ricorso. Sullo sfondo la 'guerra' delle tute (Di martedì 13 settembre 2022) Ha tergiversato per mesi, ma alla fine la decisione è arrivata: Flavio Roda, attuale presidente della Fisi, ha presentato la propria candidatura per guidare, di nuovo, la Federazione italiana sport invernali. Il 15 di settembre il suo nome comparirà, ufficialmente, nell'elenco ristretto di candidati. A sfidarlo, alle elezioni previste il 15 di ottobre, saranno in quattro: Alessandro Falez, Stefano Maldifassi, Angelo Dalpez e Giacomo Bisconti. Ciò che però sta facendo discutere è proprio la posizione di Roda: la legge 8/2018, voluta dall'ex ministro Luca Lotti, stabilisce che i presidenti delle federazioni sportive possano fare, al massimo, tre mandati. Quello dell'attuale numero uno di via Piranesi, tuttavia, sarebbe il quarto.

