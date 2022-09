Schwoch | “Il Milan parte svantaggiato contro il Napoli Kvaratskhelia e Kim | lasciatemi dire una cosa”

(Di martedì 13 settembre 2022) Stefan, ex calciatore delha analizzato la prossima gara di campionato degli azzurriila San Siro. Stefan, ex attaccante delha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete: “? Nell’economia della partita ilperde di più con l’assenza di Leao, ti salta l’uomo con una grandissima facilità, rispetto alcon Osimhen.È una partita tra due squadre che stanno molto bene, dove il singolo può fare la differenza visto che sono partite tanto equilibrate. Nella partita mancano due giocatori, Osimhen e Leao, che posso fare la giocata singola”.ha poi aggiunto: ...

Stefanè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la ... ma il Napoli ha Simeone come sostituto, cosa che non ha ilal posto di Leao.