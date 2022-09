(Di martedì 13 settembre 2022) " Sono stato accolto bene, ma siamo soltanto all'inizio e per il momento posso dire di vedere ciò che mi aspetto dai ragazzi: siamo una squadra che attacca e che è molto offensiva, ora dobbiamo ...

Corriere dello Sport

Così Roger, in conferenza stampa, ha presentato la sfida di Champions League tra il suo Benfica e la Juventus . ...Allegri ha detto che sarà una partita importante ma non decisiva, "E io lo condivido - risponde- anche se la fase a gironi è breve e ci saranno tante gare ravvicinate: il nostro obiettivo è ... Schmidt lancia il Benfica: "All'attacco anche contro la Juve" Le dichiarazioni del tecnico dei lusitani alla vigilia della partita di Champions League contro la squadra di Allegri ...Nessun timore reverenziale, anzi nel Benfica ci sono grande consapevolezza e autostima dopo le undici vittorie in undici partite. (ANSA) ...