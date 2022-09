Scherma paralimpica, alla Coppa del Mondo di Pisa anche Giordan (Di martedì 13 settembre 2022) Pisa – Sarà Pisa, con l’ormai storica tappa di Coppa del Mondo paralimpica “The Leaning Tower”, ad aprire la nuova stagione internazionale della Scherma. L’appuntamento , in programma dal 22 al 25 settembre, è in realtà il recupero dell’edizione che fu rinviata lo scorso marzo a causa delle restrizioni anti-Covid sull’ingresso degli stranieri in Italia. Ma il Comitato organizzatore della kermesse ha rilanciato e in quest’atipica collocazione settembrina, ormai in prossimità dell’inizio delle Qualificazioni per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, in Toscana è attesa una grandissima partecipazione di atleti da tutto il Mondo. Il calendario di Pisa 2022 si dipanerà in quattro giornate di gare, le prime tre dedicate alle competizioni individuali e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 13 settembre 2022)– Sarà, con l’ormai storica tappa didel“The Leaning Tower”, ad aprire la nuova stagione internazionale della. L’appuntamento , in programma dal 22 al 25 settembre, è in realtà il recupero dell’edizione che fu rinviata lo scorso marzo a causa delle restrizioni anti-Covid sull’ingresso degli stranieri in Italia. Ma il Comitato organizzatore della kermesse ha rilanciato e in quest’atipica collocazione settembrina, ormai in prossimità dell’inizio delle Qualificazioni per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, in Toscana è attesa una grandissima partecipazione di atleti da tutto il. Il calendario di2022 si dipanerà in quattro giornate di gare, le prime tre dedicate alle competizioni individuali e ...

