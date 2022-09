Sarri, solo un ammonizione (senza multa) per il dito medio: al termine della partita si è scusato (Di martedì 13 settembre 2022) Se l’è cavata Maurizio Sarri. Si ipotizzava una squalifica, o quantomeno un’ammenda, per aver fatto il dito medio ad un componente della panchina del Verona domenica pomeriggio. S’è trattato di una reazione inconsulta dopo un fallo subito in campo da un suo giocatore. E invece il Giudice sportivo l’ha graziato: al tecnico della Lazio solo un’ammonizione. Si tratta della quarta infrazione, ora Sarri è in diffida. Al prossimo giallo sarà squalificato. Il comunicato del Giudice chiarisce che l’ex tecnico di Napoli e Juventus si è scusato al termine della gara. Sarri Maurizio (Lazio): per avere rivolto un gesto irrispettoso nei confronti di un componente ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022) Se l’è cavata Maurizio. Si ipotizzava una squalifica, o quantomeno un’ammenda, per aver fatto ilad un componentepanchina del Verona domenica pomeriggio. S’è trattato di una reazione inconsulta dopo un fallo subito in campo da un suo giocatore. E invece il Giudice sportivo l’ha graziato: al tecnicoLazioun’. Si trattaquarta infrazione, oraè in diffida. Al prossimo giallo sarà squalificato. Il comunicato del Giudice chiarisce che l’ex tecnico di Napoli e Juventus si èalgara.Maurizio (Lazio): per avere rivolto un gesto irrispettoso nei confronti di un componente ...

OfficialSSLazio : #Sarri: “In quanto responsabile della squadra, ho l’obbligo di difendere i calcialtori, la società e i tifosi. Il m… - napolista : #Sarri, solo un ammonizione (senza multa) per il dito medio: al termine della partita si è scusato La decisione de… - LucaCorradini : RT @CalcioFinanza: Giudice Sportivo: una giornata di squalifica e multa ad Allegri, per la Juventus stop anche per Cuadrado e Milik. Baroni… - PalloneBucato : RT @CalcioFinanza: Giudice Sportivo: una giornata di squalifica e multa ad Allegri, per la Juventus stop anche per Cuadrado e Milik. Baroni… - CalcioFinanza : Giudice Sportivo: una giornata di squalifica e multa ad Allegri, per la Juventus stop anche per Cuadrado e Milik. B… -