Sarri patteggia 4.000 euro di multa per le frasi sugli arbitri (Di martedì 13 settembre 2022) Un totale di 4.000 euro di multa per le frasi sugli arbitri dette nel post partita con il Napoli: è questa – secondo quanto riportato da Sportmediaset – la sanzione inflitta al tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo la scelta di patteggiare con la procura federale. L'allenatore della formazione biancoceleste non è così stato deferito L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

