Sanna Marin striglia l’Europa: «Ora misure eccezionali contro il caroenergia. Nel nostro cuore l’Ucraina ha già vinto» (Di martedì 13 settembre 2022) Da Strasburgo – È il giorno di Sanna Marin al Parlamento europeo. La premier finlandese, camicia bianca e tailleur scuro di rito, si prende la scena della plenaria con un discorso emozionante da grande leader europea: «La mia visita giunge in un momento triste per l’Europa: l’aggressione in Ucraina, l’instabilità dei prezzi energia e dell’inflazione – afferma – rappresentano un pericolo, così come l’avanzata del cambiamento climatico». Ma anche in un momento come questo ci sono spiragli di luce: «Con il nostro sostegno l’Ucraina vincerà la guerra, nel nostro cuore ha già vinto», afferma Marin, menzionando i rapidi progressi della controffensiva di Kiev. «Insieme abbiamo risposto con sanzioni e fornendo il sostegno ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) Da Strasburgo – È il giorno dial Parlamento europeo. La premier finlandese, camicia bianca e tailleur scuro di rito, si prende la scena della plenaria con un discorso emozionante da grande leader europea: «La mia visita giunge in un momento triste per: l’aggressione in Ucraina, l’instabilità dei prezzi energia e dell’inflazione – afferma – rappresentano un pericolo, così come l’avanzata del cambiamento climatico». Ma anche in un momento come questo ci sono spiragli di luce: «Con ilsostegnovincerà la guerra, nelha già», afferma, menzionando i rapidi progressi dellaffensiva di Kiev. «Insieme abbiamo risposto con sanzioni e fornendo il sostegno ...

