Sanna Marin non è spaventata dalla Meloni: gli italiani hanno il diritto di scegliere, non mi impiccio (Di martedì 13 settembre 2022) Sanna Marin, la premier finlandese che la sinistra aveva quasi adottato questa estate promuovendola come donna libera e disinvolta contro la “madre cristiana e italiana” incarnata da Giorgia Meloni, non si accoda al coro di chi in Europa vuole demonizzare la leader di FdI. Anzi, al contrario afferma a Repubblica che gli italiani hanno diritto di votare per chi credono. Ci mancherebbe. A Helsinki insomma una destra vincente in Italia non fa paura e non crea allarme. L’importante, ribadisce la premier socialdemocratica, è essere uniti in Europa contro la minaccia russa. E sul punto da parte della Meloni e del suo partito non ci sono dubbi o distinguo. E poi – aggiunge – “non commento le elezioni di altri Paesi”. La Marin rompe il fronte allarmista che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 settembre 2022), la premier finlandese che la sinistra aveva quasi adottato questa estate promuovendola come donna libera e disinvolta contro la “madre cristiana e italiana” incarnata da Giorgia, non si accoda al coro di chi in Europa vuole demonizzare la leader di FdI. Anzi, al contrario afferma a Repubblica che glidi votare per chi credono. Ci mancherebbe. A Helsinki insomma una destra vincente in Italia non fa paura e non crea allarme. L’importante, ribadisce la premier socialdemocratica, è essere uniti in Europa contro la minaccia russa. E sul punto da parte dellae del suo partito non ci sono dubbi o distinguo. E poi – aggiunge – “non commento le elezioni di altri Paesi”. Larompe il fronte allarmista che ...

lmisculin : Che la guerra in Ucraina possa avere raggiunto una svolta lo testimonia anche questa dichiarazione della prima mini… - HuffPostItalia : Sanna Marin, l'irriducibile dei frugali. 'I paesi indebitati sono un problema, non rilassiamo le regole Ue' - Open_gol : «Noi saremo in grado di affrontare l’estorsione russa e il lungo inverno ma ci vuole determinazione e coraggio», ha… - LaStampa : Finlandia-guerra-Nato: ecco la ricetta Sanna Marin per l’Europa - SecolodItalia1 : Sanna Marin non è spaventata dalla Meloni: gli italiani hanno il diritto di scegliere, non mi impiccio… -