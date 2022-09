Salvini sfida Meloni: «Tentenna sullo scostamento di bilancio» (Di martedì 13 settembre 2022) Il segretario della Lega insiste: «Servono subito 30 miliardi. In questo momento la preoccupazione sono le bollette degli italiani» Leggi su corriere (Di martedì 13 settembre 2022) Il segretario della Lega insiste: «Servono subito 30 miliardi. In questo momento la preoccupazione sono le bollette degli italiani»

poicipensa44 : @NotRacistMax69 Si, ma spesso escono questo tipo di “testimonianze” chiamiamole. A me sta pure bene che Salvini ti… - francesco088661 : RT @francesco088661: #Tg2Post #Salvini, FINALMENTE INVITATO dalla Rai a Tg2Post, ha lanciato l'INVITO/SFIDA a tutti i partiti di sottoscriv… - lacittanews : Il confronto Sfida con Letta - Ma i fantasmi, per tutti i novanta minuti, restano gli alleati Di Giacomo Sa… - lacittanews : Il confronto Sfida con Letta - Ma i fantasmi, per tutti i novanta minuti, restano gli alleati Di Giacomo Sa… - disinformate_it : RT @repubblica: Salvini sfida Meloni sul debito: 'Servono 30 miliardi, perche' tentenna?'. Duello Letta-leader Fdi, scintille su Ue e famig… -