Salvini ministro dell’Istruzione? L’ipotesi che fa discutere il centrodestra (Di martedì 13 settembre 2022) Matteo Salvini nuovo ministro dell'Istruzione? Secondo quanto segnala il Foglio sarebbe questa l'ultima ipotesi che circola all'interno del centrodestra. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) Matteonuovodell'Istruzione? Secondo quanto segnala il Foglio sarebbe questa l'ultima ipotesi che circola all'interno del. L'articolo .

gparagone : Se qualcuno pensa di cancellare le proprie tracce, si sbaglia. Salvini, il tuo ministro dell’Interno si chiamava… - gparagone : Con Salvini non possiamo allinearci. Il suo ministro della Salute si chiama Speranza. Quando fu posta la question… - chiarachiara75 : @GiuseppeConteIT Ma davvero? Hai fatto un governo con la lega....avevi Salvini come ministro... - tixxxtweety : Dopo tutti i soggetti che si sono succeduti all’Istruzione, sarebbe la degna pietra tombale sul fallimento della Sc… - nevrotica9 : RT @FoglioParide: Sto sentendo Di Maio che dice : Forse non si è capito che rischiamo di avere Salvini come Ministro dell' interno. Non ce… -