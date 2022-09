Salta tetto stipendi vertici PA, “disappunto” da Chigi (Di martedì 13 settembre 2022) Il Dl Aiuti bis, dopo giorni di trattative tra i partiti, ha avuto oggi il via libera del Senato e giovedì approda in Aula alla Camera, ma la giornata a Palazzo Madama vede scoppiare un nuovo "caso" sul superamento del limite di 240 mila euro per i super dirigenti della Pubblica amministrazione. Una norma che viene accolta con "disappunto" da Palazzo Chigi. L'emendamento di Forza Italia riformulato (e approvato) al decreto Aiuti bis prevede che venga riconosciuto, su proposta del Mef, "un trattamento economico accessorio per ciascuno di importo determinato nel limite massimo delle disponibilità del fondo" per le esigenze indifferibili (che ha un dotazione annua di 25 milioni di euro).L'importo è attribuito anche in deroga al limite di legge per il personale della PA pari alla retribuzione del primo presidente di Corte di Cassazione (240.000 euro annui ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 13 settembre 2022) Il Dl Aiuti bis, dopo giorni di trattative tra i partiti, ha avuto oggi il via libera del Senato e giovedì approda in Aula alla Camera, ma la giornata a Palazzo Madama vede scoppiare un nuovo "caso" sul superamento del limite di 240 mila euro per i super dirigenti della Pubblica amministrazione. Una norma che viene accolta con "" da Palazzo. L'emendamento di Forza Italia riformulato (e approvato) al decreto Aiuti bis prevede che venga riconosciuto, su proposta del Mef, "un trattamento economico accessorio per ciascuno di importo determinato nel limite massimo delle disponibilità del fondo" per le esigenze indifferibili (che ha un dotazione annua di 25 milioni di euro).L'importo è attribuito anche in deroga al limite di legge per il personale della PA pari alla retribuzione del primo presidente di Corte di Cassazione (240.000 euro annui ...

Corriere : Salta il tetto di 240mila euro per gli stipendi di Forze armate e ministeri - gio_carmini : RT @Nonha_stata: Salta il tetto massimo di 240.000 euro per i manager pubblici. Ogni critica sarà classificata come populismo. - zan62 : RT @serebellardinel: All'insaputa del #Migliore (così dicono) salta il tetto dei 240 mila euro agli Stipendi pubblici!!! #IoVotoMovimento5S… - infoitinterno : Salta il tetto per lo stipendio a 240mila euro ai super manager - phildancefc : RT @Nonha_stata: Salta il tetto massimo di 240.000 euro per i manager pubblici. Ogni critica sarà classificata come populismo. -