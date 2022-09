Sacchi esordisce sulla panchina del Milan – 13 settembre 1987 – VIDEO

(Di martedì 13 settembre 2022) Il 13, in una trasferta sul campo del Pisa, Arrigofa il suo esordiodelDopo aver firmato con il club rossonero nel mese di luglio, Arrigoil 13ufficialmentedel. Squadra che guiderà fino al 1991, prima di tornare per una breve esperienza nel 1996/1997. Con i rossoneriha vinto uno scudetto, una Supercoppa Italiana, due Coppe dei Campioni, due Supercoppe Europee e due Coppe Intercontinentali. Al punto da guidare un gruppo soprannominato come quello degli Immortali, una delle squadre di club più vincenti di tutti i tempi. Iscriviti alla ...

'C'è qualcuno che vuol far parte della squadra SUDICI -il sindaco Borchi nel suo post - ... I cassonetti, con il loro contenuto (compreso il multimateriale che si consegna in), sono ...TORINO - (e.e.) Tutta la rabbia di Armando Izzo sfogata sui, in palestra. Perché al Toro, ogni giorno, l'aria è elettrica. Non bastava la lite tra ... E nella squadra chea Monza, con ...Sacchi: «Bellissimi i gol di Leao e Giroud…». Bellissimi i gol di Leao e Giroud. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero:. «Sono stati bravi a recuperare palloni su palloni e aumentare il ritmo. Di f ...