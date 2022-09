Sacchi: "Devono giocare come il Milan le squadre italiane se vogliono ottenere risultati in Champions" (Di martedì 13 settembre 2022) Stasera ritorna di scena la Champions League, la competizione europea più ambita a livello di squadre di club. Stasera gioca solo l'Inter, Milan, Juventus e Napoli domani. Sono passati dodici anni... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 13 settembre 2022) Stasera ritorna di scena laLeague, la competizione europea più ambita a livello didi club. Stasera gioca solo l'Inter,, Juventus e Napoli domani. Sono passati dodici anni...

Pall_Gonfiato : #Sacchi indica la via a #Inter #Napoli #Juventus per il percorso in #ChampionsLeague #Milan - Matthew66798739 : RT @Pox_News_Italy: @RobertoRedSox @IKEAITALIA Sbloccate Roberto, e magari fate le confezioni da 10 di sacchi impermeabili WÖMÎTØ. Ottimi… - Pox_News_Italy : @RobertoRedSox @IKEAITALIA Sbloccate Roberto, e magari fate le confezioni da 10 di sacchi impermeabili WÖMÎTØ. Ott… - BuianoVezio : RT @gianlucavaraca1: @Leonard6031 Devono ringraziarmi che mi sto ancora trattenendo dall'andarli a prendere per il collo. Altroché voto. Sa… - gianlucavaraca1 : @Leonard6031 Devono ringraziarmi che mi sto ancora trattenendo dall'andarli a prendere per il collo. Altroché voto. Sacchi di merda. -