Russia, la disfatta militare apre il fronte interno: Putin sotto attacco (Di martedì 13 settembre 2022) La ruota della guerra gira a favore dell'Ucraina. Le armate russe cedono il terreno conquistato e continuano ad arretrare. La controffensiva di Kiev arriva ai confini russi. Le forze ucraine hanno ... Leggi su globalist (Di martedì 13 settembre 2022) La ruota della guerra gira a favore dell'Ucraina. Le armate russe cedono il terreno conquistato e continuano ad arretrare. La controffensiva di Kiev arriva ai confini russi. Le forze ucraine hanno ...

Internazionale : La guerra in Ucraina non sta andando come previsto e Putin riceve critiche dai suoi alleati interni. C’è chi ne chi… - federicofubini : Se la guerra in #Ucraina continua così disastrosamente per la #Russia, #Putin tra poco dovrà scegliere se introdurr… - FrancescoLucky2 : @rulajebreal Di quale disfatta parla?, la Russia si è arresa?, Lei è una giornalista, dovrebbe saperlo che vincere… - PPASQUERO : RT @jacopo_iacoboni: Nel pieno della disfatta, la Russia non starebbe più mandando battaglioni di rinforzo in Ucraina. - globalistIT : -