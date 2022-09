Russia: dopo le sconfitte militari, 18 consiglieri municipali russi firmano una petizione contro Putin (Di martedì 13 settembre 2022) Il dissenso contro Putin si è palesato dopo le sconfitte militari subite questa settimana: 18 consiglieri municipali di diversi distretti di Mosca, San Pietroburgo e Kolpino hanno firmato una petizione chiedendo le sue dimissioni. Lo ha postato su Twitter la deputata Ksenia Thorstrom, nel breve testo sopra le firme c’è scritto “Le azioni del presidente Putin sono dannose per il futuro della russia e dei suoi cittadini”. Insieme alla petizione la deputata aggiunge “se sei un consigliere municipale e vuoi aderire, sei il benvenuto”. Si sono infatti aggiunte ulteriori firme durante la notte, postate sempre sull’account. Nonostante sia in vigore una legge che può punire con 15 anni di ... Leggi su tpi (Di martedì 13 settembre 2022) Il dissensosi è palesatolesubite questa settimana: 18di diversi distretti di Mosca, San Pietroburgo e Kolpino hanno firmato unachiedendo le sue dimissioni. Lo ha postato su Twitter la deputata Ksenia Thorstrom, nel breve testo sopra le firme c’è scritto “Le azioni del presidentesono dannose per il futuro dellae dei suoi cittadini”. Insieme allala deputata aggiunge “se sei un consigliere municipale e vuoi aderire, sei il benvenuto”. Si sono infatti aggiunte ulteriori firme durante la notte, postate sempre sull’account. Nonostante sia in vigore una legge che può punire con 15 anni di ...

