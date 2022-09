Rubava orologi ai turisti puntando pistola alla testa

ilGiornale.it

... l'extracomunitario entrava in azione: si avvicinava ed arraffava nel minor tempo possibile carte di credito, banconote,ed altri oggetti di valore. Gli inquirenti hanno riscontrato come in ...Arrestato l'uomo chenel Basso friulano. E' stato arrestato uno dei componente della banda che aveva derubato il ... stimato in circa 20.000 euro , che comprendeva fra gli altri,di ... Ladro di Rolex a 17 anni: arrestato il minorenne che rubava orologi ai turisti L’ultimo colpo, ai danni di un cittadino svizzero in visita a Napoli, è stato messo a segno lo scorso 17 luglio ...ALESSANDRIA - È arrivato fino a Trivolzio, in provincia di Pavia, l'inseguimento di una pattuglia della Squadra Mobile di Alessandria, intenta a fermare ...