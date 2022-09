Rosatellum: come funziona la legge elettorale per Camera e Senato (Di martedì 13 settembre 2022) Il 25 settembre si andrà a votare per le elezioni politiche che porteranno alla costituzione della XIX Legislatura. La legge elettorale con la quale si voterà è la legge Rosato, il cosiddetto Rosatellum (o anche Rosatellum bis), dal nome del relatore della legge stessa, Ettore Rosato. La legge elettorale rappresenta l’insieme di regole con le quali i voti espressi dagli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. I sistemi elettorali possono essere maggioritari, proporzionali e misti. L’ultimo caso è quello previsto dal Rosatellum, con una parte dei seggi in Parlamento assegnati tramite sistema proporzionale e una parte assegnati tramite sistema maggioritario. Questa ripartizione mista ha portato alla creazione di collegi ... Leggi su leggioggi (Di martedì 13 settembre 2022) Il 25 settembre si andrà a votare per le elezioni politiche che porteranno alla costituzione della XIX Legislatura. Lacon la quale si voterà è laRosato, il cosiddetto(o anchebis), dal nome del relatore dellastessa, Ettore Rosato. Larappresenta l’insieme di regole con le quali i voti espressi dagli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. I sistemi elettorali possono essere maggioritari, proporzionali e misti. L’ultimo caso è quello previsto dal, con una parte dei seggi in Parlamento assegnati tramite sistema proporzionale e una parte assegnati tramite sistema maggioritario. Questa ripartizione mista ha portato alla creazione di collegi ...

