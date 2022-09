Roma, ristoranti in ginocchio: trenta locali chiusi in una settimana. Insostenibili gli aumenti delle bollette e delle materie prime (Di martedì 13 settembre 2022) Il prezzo più grande Roma forse lo sta pagando ora. Al rientro dalle ferie di agosto molte attività legate alla ristorazione non stanno più riaprendo. Secondo una stima di Fiepet... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 13 settembre 2022) Il prezzo più grandeforse lo sta pagando ora. Al rientro dalle ferie di agosto molte attività legate alla ristorazione non stanno più riaprendo. Secondo una stima di Fiepet...

SkyTG24 : #Roma, ristoranti in ginocchio: 30 locali chiusi in una settimana - TeneraValse : Roma, ristoranti in ginocchio: trenta locali chiusi in una settimana. Insostenibili gli aumenti delle bollette e de… - TuttoSuRoma : #Roma, ristoranti in ginocchio: trenta locali chiusi in una settimana. Insostenibili gli aumenti delle bollette - coco_terranova : RT @ilmessaggeroit: Roma, ristoranti in ginocchio: trenta locali chiusi in una settimana. Insostenibili gli aumenti delle bollette e delle… - socciangelomatt : Chiusure ristoranti storici a Roma causa bollette eccessive. Tocca trova na soluzione. Fate presto -