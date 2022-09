Roma-Lido e Roma-Viterbo, mancano i treni: corse soppresse e pendolari infuriati (Di martedì 13 settembre 2022) Il bollettino è sempre nero e non c’è giorno in cui tutto fili liscio. Anzi, tra ritardi e treni che scarseggiano per i pendolari della Roma Lido, ora MetRomare, e della Roma-Viterbo, viaggiare è un incubo. La ‘vocina’ che annuncia i guasti e i ritardi, i viaggiatori ammassati sulle banchine in attesa del mezzo. E ora, che le scuole hanno riaperto i battenti e tutti sono tornati al lavoro, la situazione è ancora più drammatica perché chi si sveglia la mattina e ha in programma di salire sul treno, per raggiungere la propria destinazione, deve mettere in conto che potrebbe ‘incappare’ in disagi. Che ormai sono all’ordine del giorno. Mancanza di treni sulla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022) Il bollettino è sempre nero e non c’è giorno in cui tutto fili liscio. Anzi, tra ritardi eche scarseggiano per idella, ora Metre, e della, viaggiare è un incubo. La ‘vocina’ che annuncia i guasti e i ritardi, i viaggiatori ammassati sulle banchine in attesa del mezzo. E ora, che le scuole hanno riaperto i battenti e tutti sono tornati al lavoro, la situazione è ancora più drammatica perché chi si sveglia la mattina e ha in programma di salire sul treno, per raggiungere la propria destinazione, deve mettere in conto che potrebbe ‘incappare’ in disagi. Che ormai sono all’ordine del giorno. Mancanza disulla ...

TplRoma : Guasto sulla Roma-Lido: treni in ritardo, la rabbia dei pendolari ?? - CorriereCitta : Roma-Lido e Roma-Viterbo, mancano i treni: corse soppresse e pendolari infuriati - iltrenoromalido : Aumento produttività personale: il caso della ferrovia #RomaLido - romatoday : Cotral: venerdì 16 settembre sciopero di 4 ore. Coinvolte (per la prima volta) Roma Lido e Roma Viterbo… - OQuotidianaBlog : Guasto sulla Roma-Lido: treni in ritardo, la rabbia dei pendolari -