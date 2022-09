Roma, le opere di Van Gogh in mostra a Palazzo Bonaparte: info e prezzi biglietti (Di martedì 13 settembre 2022) Roma. Finalmente arriva anche nella Capitale la mostra di Van Gogh, ospitata a Palazzo Bonaparte a partire dal prossimo 8 ottobre fino al 26 marzo 2023. L’esposizione delle opere celebri del pittore olandese è fra le più attese del 2022 e arriva alla vigilia dei 170 anni dalla sua nascita, come in molti già sapranno. Van Gogh approda al Palazzo Bonaparte Saranno ben 50 le opere esposte nelle sale del museo, grazie alle quali visitatori e visitatrici possono scoprire la storia e il genio di Van Gogh. I dipinti, lo ricordiamo, arrivano direttamente dal Kröller-Müller Museum: fra loro anche l’iconico Autoritratto realizzato nel 1887. Prevendite e prezzi del biglietto Le prevendite vanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022). Finalmente arriva anche nella Capitale ladi Van, ospitata aa partire dal prossimo 8 ottobre fino al 26 marzo 2023. L’esposizione dellecelebri del pittore olandese è fra le più attese del 2022 e arriva alla vigilia dei 170 anni dalla sua nascita, come in molti già sapranno. Vanapproda alSaranno ben 50 leesposte nelle sale del museo, grazie alle quali visitatori e visitatrici possono scoprire la storia e il genio di Van. I dipinti, lo ricordiamo, arrivano direttamente dal Kröller-Müller Museum: fra loro anche l’iconico Autoritratto realizzato nel 1887. Prevendite edel biglietto Le prevendite vanno ...

meb : Contro la politica del no e dei veti, oggi in tutta Italia abbiamo detto #SÌ alle opere che servono per migliorare… - gualtierieurope : Contento di inaugurare, dopo 10 anni, il museo #LaVaccheria all’Eur con la mostra di #AndyWarhol e tante opere di a… - CorriereCitta : Roma, le opere di Van Gogh in mostra a Palazzo Bonaparte: info e prezzi biglietti - Ass_CRiva : RT @canaledieci: Mostra Van Gogh 2022 a Roma: date, prezzo, biglietti e opere esposte - alfiodiba : L'Emissario Claudio/Torlonia, quanto a imponenza non ha nulla da invidiare ad altre grandi opere dell'anrica Roma,… -