Roma, il caso Omerovic: cosa è successo al disabile "volato" giù dalla finestra? (Di martedì 13 settembre 2022) A meno di due settimane dalle elezioni esplode il caso di Hasib Omerovic, 36 anni, di Roma. L'uomo, sordomuto dalla nascita, è ricoverato da un mese e mezzo in gravi condizioni all'ospedale. È precipitato dalla finestra di casa sua mentre sarebbe stata in corso una perquisizione della polizia. Il caso è assurto alle cronache nazionali il 12 settembre. Il giorno in cui alla Camera dei deputati si è svolta una conferenza stampa sulla vicenda col presidente di + Europa, Riccardo Magi, la madre dell'uomo, Fatima Sejdovic, il portavoce dell'Associazione 21 luglio, una onlus nata a Roma nel 2010 che si batte contro le discriminazioni. E i legali della famiglia Omerovic, Arturo Salerni e Susanna Zorzi. Di oggi 13 settembre la notizia che gli ...

Agenzia_Ansa : Nessun mandato di perquisizione da parte della Procura di Roma. È quanto emerge dai primi accertamenti svolti nell'… - LaStampa : Caso Omerovic, il disabile precipitato dalla finestra: non c'era nessun mandato di perquisizione della procura di R… - fanpage : All'indomani della denuncia in parlamento della tragica vicenda di Hasib Omerovic, il ragazzo sordomuto caduto dal… - blusewillis1 : Caso Hasib Omerovic, il disabile precipitato dalla finestra: non c'era nessun mandato di perquisizione della procur…