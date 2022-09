Roma, disabile precipitato dalla finestra: “Non c’era mandato di perquisizione” (Di martedì 13 settembre 2022) Sul caso Hasib Omerovic, il 36enne in coma a causa di una caduta dalla finestra in zona Primavalle a Roma nel corso di una perquisizione, ci sono ancora tanti punti da chiarire. Dopo un’interrogazione parlamentare e le dichiarazioni della famiglia circa quanto avvenuto si cerca la verità. Leggi anche: Roma, spranghe e sangue a Primavalle: fu raid punitivo per vendicare la moglie incinta Indagini serrate per cercare di trovare risposte Nelle ultime ore è emerso che pare non ci fosse mandato di perquisizione della Procura di Roma e allora è da accertare se si sia trattato di una perquisizione di iniziativa coordinata da un funzionario o se siano stati direttamente gli agenti a decidere di entrare nella casa casa del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022) Sul caso Hasib Omerovic, il 36enne in coma a causa di una cadutain zona Primavalle anel corso di una, ci sono ancora tanti punti da chiarire. Dopo un’interrogazione parlamentare e le dichiarazioni della famiglia circa quanto avvenuto si cerca la verità. Leggi anche:, spranghe e sangue a Primavalle: fu raid punitivo per vendicare la moglie incinta Indagini serrate per cercare di trovare risposte Nelle ultime ore è emerso che pare non ci fossedidella Procura die allora è da accertare se si sia trattato di unadi iniziativa coordinata da un funzionario o se siano stati direttamente gli agenti a decidere di entrare nella casa casa del ...

repubblica : Disabile precipita dalla finestra durante perquisizione, la famiglia accusa: 'Gli agenti lo hanno preso per i piedi… - LaStampa : Caso Omerovic, il disabile precipitato dalla finestra: non c'era nessun mandato di perquisizione della procura di R… - LaStampa : Svolta sul caso Hasib Omerovic, il disabile precipitato dalla finestra: non c'era nessun mandato di perquisizione.… - CorriereCitta : Roma, disabile precipitato dalla finestra: “Non c’era mandato di perquisizione” - enricomontibell : RT @ilmessaggeroit: Hasib Omerovic, disabile giù dalla finestra a Roma. «Non c'era alcun mandato di perquisizione» -