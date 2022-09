Roma, disabile precipita dalla finestra: la famiglia accusa la Polizia. il giorno prima era stato denunciato per molestie (Di martedì 13 settembre 2022) E’ mistero su quanto accaduto a Roma, dove un disabile di etnia rom è precipitato da una finestra del suo appartamento. Il giorno prima qualcuno lo aveva denunciato per molestie. Sono gravissime le condizioni di Hasib Omerovic, il 36 enne disabile precipitato da una finestra della sua abitazione, una casa popolare in zona primavalle a L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 13 settembre 2022) E’ mistero su quanto accaduto a, dove undi etnia rom èto da unadel suo appartamento. Ilqualcuno lo avevaper. Sono gravissime le condizioni di Hasib Omerovic, il 36 enneto da unadella sua abitazione, una casa popolare in zonavalle a L'articolo proviene da Leggilo.org.

