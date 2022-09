Roma, cani in condizioni pietose sul balcone tra orina ed escrementi: cittadini segnalano, ma nessuno interviene (Di martedì 13 settembre 2022) Roma. Abbandonati tutto il giorno, il caldo infernale della Capitale e l’assenteismo completo dei loro padroni, su di una balcone strettissimo, tra le feci maleodoranti e l’orina che scorre via dalla ringhiera, andando a finire direttamente sopra le teste di cittadini e passanti. Intanto, su quel balcone, c’è una situazione invivibile per i due poveri cani. Uno di loro è anche di grosse dimensioni, insofferente dello spazio e della sporcizia accumulatasi. Parliamo di un Rottweiler e di quello che presumibilmente sembra essere un Pinscher, entrambi costretti a vivere in condizioni disumane e precarie. Due cani abbandonati in balcone tra feci e orine Sono almeno ‘‘due anni che la situazione va avanti in questo modo” – dichiara Enrico ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022). Abbandonati tutto il giorno, il caldo infernale della Capitale e l’assenteismo completo dei loro padroni, su di unastrettissimo, tra le feci maleodoranti e l’che scorre via dalla ringhiera, andando a finire direttamente sopra le teste die passanti. Intanto, su quel, c’è una situazione invivibile per i due poveri. Uno di loro è anche di grosse dimensioni, insofferente dello spazio e della sporcizia accumulatasi. Parliamo di un Rottweiler e di quello che presumibilmente sembra essere un Pinscher, entrambi costretti a vivere indisumane e precarie. Dueabbandonati intra feci e orine Sono almeno ‘‘due anni che la situazione va avanti in questo modo” – dichiara Enrico ...

