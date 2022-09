Roma, 30 cani sopravvissuti alla guerra in Ucraina cercano casa: come fare per adottarli (Di martedì 13 settembre 2022) cercano casa i 30 cani, sopravvissuti alla guerra in Ucraina, che dal canile di Borodyanka sono arrivati in Italia, più precisamente a Roma. C’è chi è stato abbandonato, lasciato solo in un parcheggio, chi ha perso la famiglia sotto i bombardamenti, chi è stato smarrito e mai reclamato e chi aspetta da sempre un’occasione per vivere in una casa, circondato dall’amore. Sono cani che condividono un’esperienza drammatica: la guerra. E sono amici a quattro zampe che hanno vissuto, per settimane, senza cibo e acqua, in una città isolata, dove non veniva data la possibilità ai responsabili di andare al rifugio e accudirli. I cani che dall’Ucraina sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022)i 30in, che dalle di Borodyanka sono arrivati in Italia, più precisamente a. C’è chi è stato abbandonato, lasciato solo in un parcheggio, chi ha perso la famiglia sotto i bombardamenti, chi è stato smarrito e mai reclamato e chi aspetta da sempre un’occasione per vivere in una, circondato dall’amore. Sonoche condividono un’esperienza drammatica: la. E sono amici a quattro zampe che hanno vissuto, per settimane, senza cibo e acqua, in una città isolata, dove non veniva data la possibilità ai responsabili di andare al rifugio e accudirli. Iche dall’sono ...

