Rom precipitato da finestra a Roma, Ilaria Cucchi: “Fare chiarezza senza sconti” (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Mi auguro che venga fatta chiarezza a 360 gradi senza Fare sconti a nessuno. Terrò gli occhi aperti su questa vicenda e attendiamo le risposte a tutti gli interrogativi ancora aperti”. Così Ilaria Cucchi interpellata dall’Adnkronos sul caso di Hasib Omerovic, il trentaseienne precipitato dalla finestra nel corso di una perquisizione delle forze dell’ordine avvenuta a fine luglio nel quartiere di Primavalle a Roma. “Non mi stancherò mai di denunciare tutte le storie dove c’è una violazione dei diritti umani”, sottolinea Cucchi, ora candidata al Senato con l’alleanza Sinistra Italiana-Verdi, che ha condotto una lunga battaglia per dare giustizia a suo fratello Stefano. “Su questo caso attendiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Mi auguro che venga fattaa 360 gradia nessuno. Terrò gli occhi aperti su questa vicenda e attendiamo le risposte a tutti gli interrogativi ancora aperti”. Cosìinterpellata dall’Adnkronos sul caso di Hasib Omerovic, il trentaseiennedallanel corso di una perquisizione delle forze dell’ordine avvenuta a fine luglio nel quartiere di Primavalle a. “Non mi stancherò mai di denunciare tutte le storie dove c’è una violazione dei diritti umani”, sottolinea, ora candidata al Senato con l’alleanza Sinistra Italiana-Verdi, che ha condotto una lunga battaglia per dare giustizia a suo fratello Stefano. “Su questo caso attendiamo ...

reilachii : RT @tripps42: Hasib Omerovic è un uomo di 36 anni che da 50 giorni si trova in coma dopo essere precipitato da una finestra di casa sua dop… - TelevideoRai101 : Rom precipitato, non c'era il mandato - SecolodItalia1 : Sordomuto rom precipitato dalla finestra: non c’era nessun mandato. La sorella: “L’hanno buttato giù”… - zazoomblog : Rom precipitato da finestra a Roma Ilaria Cucchi: “Fare chiarezza senza sconti” - #precipitato #finestra #Ilaria - rebelsoul25 : Chi scrive ben gli sta, al ragazzo sordomuto di etnia Rom, precipitato dalla finestra a #Roma. Gli auguro di non di… -