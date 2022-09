Robbie Williams, fuori l’album XXV per celebrare i 25 anni di carriera (Di martedì 13 settembre 2022) È uscito XXV, il nuovo album di Robbie Williams per celebrare i suoi 25 anni di carriera solista È uscito XXV, il nuovo album di Robbie Williams per celebrare i suoi 25 anni di carriera solista. l’album XXV contiene le più grandi hit di tutti i tempi e i brani preferiti dai fan dell’artista, in una nuova versione orchestrata da Jules Buckley, Guy Chambers e Steve Sidwell e ri-registrata con la Metropole Orkest nei Paesi Bassi. l’album, disponibile in digitale e nei formati CD (standard e deluxe) e vinili (nero, bianco e blu), è stato anticipato in radio dal singolo Lost. L’inedito, presente sia nell’edizione standard che in quella deluxe, è prodotto da Guy Chambers e Richard Flack ed ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 13 settembre 2022) È uscito XXV, il nuovo album diperi suoi 25disolista È uscito XXV, il nuovo album diperi suoi 25disolista.XXV contiene le più grandi hit di tutti i tempi e i brani preferiti dai fan dell’artista, in una nuova versione orchestrata da Jules Buckley, Guy Chambers e Steve Sidwell e ri-registrata con la Metropole Orkest nei Paesi Bassi., disponibile in digitale e nei formati CD (standard e deluxe) e vinili (nero, bianco e blu), è stato anticipato in radio dal singolo Lost. L’inedito, presente sia nell’edizione standard che in quella deluxe, è prodotto da Guy Chambers e Richard Flack ed ...

