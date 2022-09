CalcioNews24 : Risultati di Champions League: il Bayern si aggiudica il big match - bonant_ : Difficile paragonare questo porto a quello dello scorso anno, come questo Liverpool, ma resta il fatto che certi ri… - 100x100Napoli : I risultati parziali delle gare delle 21 di Champions - ILOVEPACALCIO : Champions League: l'Inter batte il Plzen, vince anche lo Sporting sul Tottenham. I risultati finali - Ilovepalermoc… - paoloangeloRF : Champions, Sporting-Tottenham 2-0, Conte ko beffa -

Sono appena terminati i primi tempi della gare delle 21 diLeague. Questi iparziali. Girone A Liverpool - Ajax 1 - 1 Girone B Bayer Leverkusen - Atletico Madrid 0 - 0 Porto - Club Brugge 0 - 1 Girone C Viktoria Plzen - Inter 0 - 2 (...... Juventus - Benfica , Maccabi Haifa - Paris Cosa guardare Haaland: tutti gol inLeague ... Déjà vu per il Celtic contro Shved Il 4 - 1 dello Shakhtar a Lipsia è stato uno deipiù ...CHAMPIONS LEAGUE - L'allenatore parla a Sky Sport e in conferenza stampa il day before del match di Glasgow, contro i Rangers: "La vigilia di Champions per me è ...L’Inter vince a Plzen contro il Viktoria con un gol e un assist di Dzeko Prima vittoria stagionale europea dell’Inter, costretta a risollevare le sue sorti in un girone già difficilissimo e reso ancor ...